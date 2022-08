Leipheimer Areal Pro ist für die Schlosserei Geiger ein Glücksgriff

Plus Von Zaunbau bis Winterdienst: Der Betrieb von Raimund Geiger deckt ein breites Spektrum ab. Dank zweier Shelter auf dem Areal Pro in Leipheim läuft das Geschäft.

Egal, ob Schlosserarbeiten jeglicher Art, Grund- und Gartenpflege oder der Anbau von Elefantengras. Geiger Schlosserei & Dienstleistungen bietet seit 2001 umfassenden Service für ihre Kunden. Vor zehn Jahren kaufte der Bubesheimer Betrieb einen ehemaligen Flugzeug-Shelter auf dem Areal Pro, kurz darauf folgte der zweite. Eine Investition, die sich Jahre später bezahlt macht.