Leipheimer Bürgermeister tritt im Streit um Kommandanten aus der Feuerwehr aus

Plus Der Zweite Kommandant der Leipheimer Wehr wird im Amt bestätigt – allerdings mit Gegenstimmen. Die Auseinandersetzung mit Bürgermeister Konrad geht in die nächste Runde.

Seit Langem schwelt ein öffentlicher Streit zwischen Bürgermeister Christian Konrad (CSU) und dem Kommandanten der Leipheimer Feuerwehr Martin Schmitz, unter anderem wegen eines Einsatzes bei der Flut in Ahrweiler. Selbst bei der jüngsten Dienstversammlung blieb das spürbar. Ein Aktiver plädierte deshalb auf Verbesserung des Miteinanders. Das Gegenteil ist nun eingetreten: Der Streit entwickelt sich zu einem Flächenbrand und weitet sich nun auf den frisch gewählten Zweiten Kommandanten Martin Stark aus. Das Verhältnis zwischen Stadtoberhaupt Konrad und seiner Feuerwehrführung gilt inzwischen als zerrüttet. Die aktuellen Entwicklungen haben auch Auswirkung auf das Vereinsleben.

Für einen Paukenschlag sorgte Leipheims Bürgermeister, als es im Stadtrat um die Bestätigung des Zweiten Kommandanten der Leipheimer Feuerwehr, Martin Stark, ging. Eigentlich eine Formalie, wollen die Räte doch den freiwilligen Einsatzkräften bei derlei Beschlüssen nicht hineinreden. Stark, der zugleich seit 2018 Vorsitzender des Feuerwehrvereins ist, wurde auf der jüngsten Dienst- und Mitgliederversammlung zum Zweiten Kommandanten gewählt.