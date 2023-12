Leipheim

Leipheimer CSU-Ortsverband fordert Aufnahmestopp von Geflüchteten

Plus Die Zahl der Geflüchteten in Leipheim habe den Zenit erreicht. Mathias Ihle stellt klar, dass man Schutzsuchenden jedoch weiterhin helfen müsse. Nur wie?

Von Nadine Ballweg

Die CSU Leipheim hat in der jüngsten Ortsversammlung ihre Positionen zur aktuellen Flüchtlingsthematik deutlich gemacht. In einer Pressemitteilung betont sie, dass eine geordnete und kontrollierte Zuwanderung von großer Bedeutung sei. In der Versammlung erklärte die CSU Leipheim geschlossen, dass man weiterhin für eine restriktive Asylpolitik stehe. Dabei soll das Grundrecht auf Asyl gewahrt bleiben, jedoch müsse auch darauf geachtet werden, dass dieses Recht nicht missbraucht werde.

In einem Gespräch mit unserer Redaktion spricht Ortsvorsitzender Mathias Ihle die Vielzahl an Baustellen an, die die Güssenstadt neben der wachsenden Zahl an Geflüchteten fortlaufend beschäftige. Der Bau neuer Kindergärten, der Schule und auch die angehende Wasserproblematik stellten die Stadt vor Herausforderungen.

