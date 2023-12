Leipheimer enttarnt gefälschte Angebotsmails

Weil die Preise eines Angebots ihm zu niedrig vorkamen, rief ein Kunde bei einer Haustechnikfirma an. Dann der Schreck: Betrüger missbrauchten deren Identität.

Ein aufmerksamer Kunde hat einen Online-Betrugsversuch rechtzeitig entlarvt. Der Kunde wandte sich mit einer Nachfrage zu einem ihm unterbreiteten Angebot an eine örtliche Haustechnikfirma. Dieses erhielt er laut Polizeibericht via Mail und hatte den Anschein, von besagter Haustechnikfirma zu stammen. Allerdings kamen dem Kunden die Preise unrealistisch niedrig vor, sodass er vor Abgabe einer Bestellung den persönlichen Kontakt suchte. Hierbei kam auf, dass Unbekannte sich die Aufmachung der real existierenden Firma zunutze gemacht haben: Es wurden nach Angaben der Beamten das Firmenlogo und der Name des Vertriebsleiters missbraucht sowie Texte der Homepage und selbst der gefälschte Katalog mit dem Impressum der Haustechnikfirma versehen. In diesem Fall kam es wegen der Umsicht des Kunden zu keinem Vermögensschaden. Die PI Günzburg hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)