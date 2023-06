Leipheimer erhalten Sozialpreis für verschenkte Freude

Die Grund- und Mittelschule Leipheim erhält für ihr Projekt „Kinder schenken Freude“ den Sozialpreis des Kultusministeriums München.

Die Grund- und Mittelschule Leipheim hat eine besondere Auszeichnung erhalten. Das Projekt „Kinder schenken Freude“, das schon einige Jahre zum Schulentwicklungsplan der Schule gehört, wurde mit dem renommierten Sozialpreis des Kultusministeriums München unter der Kategorie „Werte“ ausgezeichnet. Im Namen der Schule durften drei Schülerinnen und ein Schüler, die Schulleiterin Stefanie Schmid und die Projektleiterin Angelika Thome nach München in die Residenz reisen.

Unter schöner Kulisse nahmen die Kinder aus den Händen des Kultusministers Prof. Michael Piazolo die Urkunde und die Medaille entgegen. „Ihr alle seid leuchtende Vorbilder und Ihr seid heute Stellvertreter für die vielen anderen jungen Menschen in Bayern, die sich sozial mit ihren Schulen engagieren. Mein Dank geht an euch und an alle betreuenden Lehrkräfte, die durch ihr zusätzliches Engagement Schule so besonders machen!“, so die Worte des Kultusministers. (AZ)