Leipheimer Haufen veranstaltet Schlagernacht in der Güssenhalle

Bei der Schlagernacht in der Leipheimer Güssenhalle stand nicht allein der Fasching im Vorgergrund. Zu später Stunde kam auch noch der "King of Rock".

Was ist der Höhepunkt des Leipheimer Faschings? Hätte man die Besucher der Schlagernacht am Rußigen Freitag gefragt, die Antwort wäre eindeutig gewesen: die Schlagernacht. Ausverkauft, proppevoll war der Faschingstempel des Leipheimer Haufen, die Güssenhalle. Die prächtige Bühne und die schöne Dekoration bildeten den entsprechenden Rahmen für einen wundervollen Tanzabend. Repräsentiert wurde der Leipheimer Haufen vom amtierenden Prinzenpaar Florian I. und Verena I..Andreas Hammerschmidt mit seinen Schlagerbengeln sorgte bis spät in die Nacht hinein für Stimmung. Kaum war die erste Tanzrunde angespielt, schon war die Tanzfläche voll, und das blieb auch so bis zum Ende.

Genau das ist ja auch der Sinn der Schlagernacht. Obwohl fast alle Gäste maskiert waren, stand nicht das Faschingstreiben im Mittelpunkt, sondern Tanzen, Tanzen, Tanzen. In den Tanzpausen zeigten die Güssenfunken mit Ihrem Showtanz und die Güssengarde mit ihrem Marschtanz ihr Können. Um Mitternacht stand plötzlich Elvis auf der Bühne. Dieter Christian rockte mit einer Auswahl an Elvis Presley Titeln die Halle, natürlich im Elvis Outfit. Und alle sangen mit. (AZ)

