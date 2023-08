Leipheim

06:00 Uhr

Leipheimer Stadtrat will mit selbst gebautem Floß auf die Donau

Plus Der Leipheimer Stadtrat Willi Riedel ist fast bereit für die Jungfernfahrt seines selbst gebauten Floßes. Offiziell darf er das Boot nicht auf der Donau fahren.

Von Nadine Ballweg

Mit dem Bau seines Floßes hat sich Willi Riedel viel vorgenommen. Im Oktober 2022 stellte der langjährige Leipheimer Stadtrat und Unternehmer das Floß mit Hausboot-Charakter nach drei Monaten Bauzeit fertig. Vor kurzem hat Riedel das Floß an der Bootslände am Kinderfestplatz in Leipheim erstmals zu Wasser gelassen. Trotz der finalen Abnahme durch den TÜV am vergangenen Donnerstag kann der Erbauer jedoch offiziell nicht über die Donau schippern. Denn für Wassergefährte wie jenes von Riedel hat das Landratsamt Günzburg starre Vorschriften. Das Projekt des Stadtrats steht noch im Fadenkreuz der Bürokratie.

Als einen "absoluten Schwachsinn" bezeichnet Riedel die gegenwärtigen Bestimmungen des Landratsamts. Denn im Landkreis Günzburg dürften auf der Donau keine motorbetriebenen Boote fahren – auch nicht, wenn der Motor rein elektrisch betrieben wird, wie in Riedels Fall. Als Begründung gibt das Landratsamt Günzburg an, dass der Landkreis keine allgemein schiffbaren Gewässer habe. Das bedeutet, dass die "motorisierte Schiff- und Floßfahrt vom Grundsatz her einer besonderen Schifffahrts-Genehmigung nach der Schifffahrtsordnung" bedarf, wie das Amt schreibt. Dies gelte insbesondere auch für Motorboote und Flöße über sechs Quadratmeter Fläche oder mit Motor. Riedel hat eine klare Meinung zu den Bestimmungen: "Ich kann das nicht nachvollziehen. Die Donau war schon früher immer eine Schiffsstraße!" Das Amt kann Riedel derzeit allerdings keine offizielle Jungfernfahrt erlauben – und das, obwohl sich unter anderem Landrat Hans Reichhart und sogar ein TV-Sender ankündigten, ihn bei der ersten Fahrt zu begleiten.

