Leipheimer Stadtrat wird Glasfaserausbau unterstützen

Die Telekom plant den Glasfaseranschluss der Stadt Leipheim auszubauen. Die Bürgerinnen und Bürger können so schnelleres Internet in ihr Zuhause bekommen.

Von Nadine Ballweg

Die "Datenautobahn der Zukunft" soll zukünftig auch durch Leipheim führen. So formulierten es eine Vertreterin und ein Vertreter der Telekom in der jüngsten Sitzung des Leipheimer Stadtrats. In einem Vortrag über den geplanten Ausbau des Glasfasernetzes stellten Gabi Emmerling, Local Fiber Head der Telekom und Key-Account-Manager Andres Schnelle das Vorhaben und die Vorteile des Ausbaus vor. Aufgeworfenen Fragen möchte sich die Telekom in Zukunft auch vor Ort und für die Bürgerinnen und Bürger zugänglich stellen.

Ab 2027 sollen Glasfaserkabel im Stadtgebiet verlegt werden und den "neuen Standard der digitalen Grundversorgung" darstellen, wie Schnelle beschreibt. Schon jetzt gaben 807 Leipheimer Haushalte gegenüber der Telekom an, Internet aus der Glasfaser nutzen zu können. Mit 1000 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit surfen und streamen sie damit deutlich schneller als der Großteil der Leipheimer: 1800 Leipheimer Haushalte gaben an, ihre Netzwerkverbindung derzeit aus VDSL-Anschlüssen oder Kupferkabeln zu beziehen, die eine Uploadgeschwindigkeit von 100 bis 250 Mbit/s erreichen.

