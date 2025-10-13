Leipheimer Vielharmoniker begeistern mit musikalischem Herbstauftakt

Icon vergrößern Die Leipheimer Vielharmoniker im Hofbräu in München. Foto: Marie Mayer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Leipheimer Vielharmoniker im Hofbräu in München. Foto: Marie Mayer

Mit einem klangvollen Auftakt haben die Leipheimer Vielharmoniker der Stadtkapelle Leipheim e.V. den Herbst 2025 eingeläutet und dabei eindrucksvoll gezeigt, wie vielseitig und mitreißend Blasmusik sein kann. Drei besondere Auftritte in Bayern zeugen von musikalischer Leidenschaft, regionaler Verbundenheit und einem feinen Gespür für Stimmung und Publikum. Den Anfang machte das stimmungsvolle Sommerkonzert vor dem Festspielhaus in Füssen. Bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen verwandelten die Vielharmoniker den Vorplatz in eine musikalische Oase. Zahlreiche Zuhörer, darunter viele spontane Gäste, ließen sich von der heiteren Atmosphäre und den schwungvollen Klängen mitreißen. Die traditionelle Blasmusik sorgte für beste Laune und ein gelungenes Konzerterlebnis. Nur wenige Tage später folgte ein weiterer Höhepunkt: Die Vielharmoniker hatten erneut die Ehre, das Museumszelt der Oidn Wiesn zur Eröffnung des Oktoberfests musikalisch zu bespielen. Böhmisch-mährische Melodien erfüllten das Zelt und luden zum Schunkeln und Mitsingen ein. Die Musikanten aus Leipheim trugen mit ihrer Darbietung zur urigen Feststimmung bei und machten den Auftakt des größten Volksfests der Welt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der dritte Auftritt führte die Vielharmoniker erneut in die bayerische Landeshauptstadt - diesmal ins traditionsreiche Hofbräuhaus. Im großen Festsaal präsentierte sich die kleine Besetzung und begeisterte mit mitreißenden traditionellen Liedern und begeistere das Publikum. Die ausgelassene Stimmung war deutlich spürbar, die Musik wurde zum verbindenden Element zwischen Gästen aus aller Welt und den Musikanten aus Leipheim. Ein besonderer Moment für die Stadtkapelle, die sich dankbar für diese Bühne zeigte und mit ihrer Musik vielen Menschen einen Moment der Freude schenkte.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!