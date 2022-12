Leipheim

13:55 Uhr

Leipheimerin zahlt mehrere tausend Euro an Trickbetrüger

Artikel anhören Shape

Eine gutgläubige Leipheimerin, die ihrer Verwandten in vorgegaukelter Not helfen wollte, fällt auf einen Trickbetrug per SMS herein. Die Polizei warnt.

Die Güte einer Leipheimerin haben Unbekannte am Sonntag ausgenutzt und diese um viel Geld betrogen. Laut Polizei erhielt die Frau eine Nachricht mittels einer kurzen Textnachricht, einer SMS. Darin gab sich die Person als Verwandte aus und teilte mit, dass angeblich ihr Mobiltelefon defekt sei. In der SMS war ein Link enthalten, den die Geschädigte anklickte. Der Frau wurde anschließend in einem bekannten Messengerdienst eine neue Telefonnummer als Kontakt angezeigt, den sie auch abspeicherte. Anschließend erfolgte die weitere Kommunikation über diesen Messengerdienst. Die Geschädigte wurde von den Unbekannten aufgefordert, für die angebliche Verwandte eine Geldüberweisung für eine offene Rechnung zu tätigen. Da das Opfer den Betrugsversuch nicht erkannte, tätigte sie letztlich Geldüberweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser bekannten Betrugsmasche. Die läuft folgendermaßen ab: Um das Misstrauen der Geschädigten bezüglich der ihnen unbekannten Mobilfunknummer zu zerstreuen, geben die Täterinnen oder Täter vor, dass sie aktuell eine neue Mobilfunknummer haben und diese den Geschädigten deshalb nicht bekannt sei. Doch die Betrügerinnen und Betrüger versuchen sich so das Vertrauen der Geschädigten zu erschleichen. Letztlich sollen die späteren Opfer für einen nicht existenten Notfall, eine angeblich notwendige Reparatur oder eine sonstige offene Rechnung Geld überweisen. In einer aktuell etwas abgewandelten Variante dieser Betrugsmasche erhalten die Geschädigten von den Betrügern zunächst eine Nachricht mittels SMS mit der Aufforderung die Kommunikation anschließend über einen bekannten Messengerdienst fortzuführen. Personen, die solche oder ähnliche Nachrichten mittels SMS oder direkt über einen Messengerdienst erhalten, sollten dies bei der Polizei zur Anzeige bringen. Keinesfalls sollte man ungeprüft irgendwelche Geldüberweisungen für angebliche Verwandte oder Bekannte tätigen. Zudem bittet die Polizei darum, dieses Kriminalitätsphänomen auch im Bekannten- und Verwandtenkreis anzusprechen. (AZ)

Themen folgen