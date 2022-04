Leipheims Bürgermeister darf künftig weniger alleine entscheiden

Plus In der Vergangenheit durfte Leipheims Bürgermeister Christian Konrad Ausgaben bis 20.000 Euro ohne Zustimmung des Stadtrats tätigen. Das ändert sich jetzt.

Normalerweise müssen Investitionen der Stadt im Stadtrat abgesegnet werden. Außer sie bleiben unter 20.000 Euro, dann darf der Bürgermeister als Chef der Verwaltung selbst entscheiden. Das erleichtert ihm die tägliche Arbeit und der Stadtrat hat mehr Zeit für wichtigere Dinge. So wurde es vor zwei Jahren in Leipheim entschieden. Ein Antrag von UWG und SPD sorgt jetzt für die Kehrtwende.