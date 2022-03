Leipheim

18:00 Uhr

Leipheims neues Pfarrer-Ehepaar ist offiziell eingeführt worden

In der frisch renovierten Veitskirche in Leipheim fand der Einführungsgottesdienst für Pfarrerin Lilli Göring und Pfarrer Markus Göring (kniend) statt. Fast ein Jahr währte die Vakanz.

Plus Lilli und Markus Göring folgen auf Gerhard Oßwald. Beim Gottesdienst in der Leipheimer Veitskirche gab es auch ein Novum.

Von Sandra Kraus

Mit einem feierlichen Gottesdienst sind Pfarrerin Lilli Göring und Pfarrer Markus Göring in den Dienst auf der Pfarrstelle I in Leipheim eingeführt worden. Von Pfingsten 2021 mit der Verabschiedung von Pfarrer Gerhard Oßwald bis zum Fastensonntag Okuli war die Pfarrstelle vakant gewesen. Dekan Jürgen Pommer bedankte sich bei Riedheims Pfarrerin Johanna Rodrian, die in der Zeit der Vakanz viele Aufgaben übernommen hatte. Pommer: „Heute ist ein Freudentag für die Pfarrgemeinde Leipheim.“ Er empfahl allen den Youtube-Kanal von Lilli Göring, die seit Pandemiebeginn vor zwei Jahren täglich eine Audioandacht einstellt.

