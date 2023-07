Leipheim

11:30 Uhr

Leipheims Vereine dürfen sich über Zuschüsse freuen

Plus Der Jugend-, Sport-, Familien und Integrationsausschuss beschloss die Auszahlung von knapp 40.000 Euro. Die Abrechnungen für Vereine werden vereinfacht.

Von Sanra Kraus

Kultur, Sport und Jugendarbeit werden damit gefördert. Über die Hälfte des Betrags geht an den VfL Leipheim mit seinen vielen Abteilungen. Darüber hinaus hat der VfL zwei Anträge für Sonderzuwendungen gestellt und bekommt daher 3200 Euro für den neuen Aufsitzmäher, was zehn Prozent der Ausgabe entspricht, und 1000 Euro für das 125-jährige Vereinsjubiläum. Für den Kochkurs, den die Volkshochschule Günzburg in der Leipheimer Schule abhält, wird bis auf weiteres keine Miete abgerechnet.

Wesentlich vereinfacht wird für die Vereine die Abrechnung, wenn sie städtische Anlagen und Räume nutzen. Für 2023 wird ein einmaliger Pauschalbetrag berechnet, der sich an den Hallenstunden des Vorjahres orientiert und zehn Prozent der tatsächlichen Unterhaltskosten beträgt. Die anderen 90 Prozent übernimmt die Stadt Leipheim. Neu ist auch, dass Punktspiele der Erwachsenen laut Spielplan wie Trainingsbetrieb abgerechnet werden. Somit muss nur noch für Turniere ein Mietvertrag abgeschlossen werden. In diesem Jahr bereits bezahlte Mieten für Punktspiele werden als Anzahlung verstanden und nicht ausbezahlt.

