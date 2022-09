Lkw-Fahrer bei Leipheim mit gefälschten Fahrtzeiten erwischt

Die Verkehrspolizei aus Neu-Ulm stoppt an der A8-Rastanlage bei Leipheim einen Lastwagen. Der Fahrer benutzt eine gefälschte Diagrammscheibe im Fahrtenschreiber.

Bei einer Lkw-Kontrolle an der Rastanlage Leipheim kontrollierten die Beamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Donnerstagabend auch die Diagrammscheibe eines 67-jährigen griechischen Berufskraftfahrers. Auf der Diagrammscheibe, die mit dem Namen des Fahrers beschriftet sein muss, stand laut Polizeiangaben allerdings der Name des Unternehmers, der nicht in dem griechischen Sattelzug saß.

Der Fahrer war gerade von den Niederlanden nach Griechenland unterwegs und hätte eigentlich seine Ruhezeit einbringen müssen. Um dies bei einer späteren Kontrolle vorzutäuschen, legte er kurzerhand eine gefälschte Diagrammscheibe ein. Die Beamten beschlagnahmten die Diagrammscheibe als Beweismittel und behielten eine Sicherheitsleistung wegen Urkundenfälschung im oberen dreistelligen Bereich ein. Auch musste der Fahrer nun vor Ort seine Ruhezeit einbringen. (AZ)