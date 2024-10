Lkw-Fahrer ist mit falscher Karte im Kontrollgerät unterwegs

Am Dienstag gegen 21.45 Uhr haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg einen Sattelzug an der Rastanlage Leipheim zu einer Schwerverkehrskontrolle angehalten. Der 60-jährige Fahrer händigte den Beamten zunächst seine Fahrzeugdokumente und den Führerschein aus, so die Polizei. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten die Fahrerkarte des Mannes, die eigentlich im Kontrollgerät des Lastwagens eingelegt sein sollte, in der Mittelkonsole der Zugmaschine. Im Kontrollgerät selbst steckte stattdessen die Fahrerkarte seines Sohnes, der sich jedoch nicht im Fahrzeug befand.

Durch die Vorgehensweise täuschte der 60-Jährige somit über seine Fahrerdaten hinweg, weshalb gegen ihn unter anderem ein Strafverfahren wegen der Fälschung beweiserheblicher Daten eingeleitet wurde. Gegen den Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich erhoben. Die missbräuchlich verwendete Fahrerkarte wurde sichergestellt. Der Fahrer konnte erst nach der Einbringung seiner täglichen Ruhezeit seine Fahrt wieder fortsetzen. (AZ)