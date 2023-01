Leipheim

vor 33 Min.

Lkw-Fahrer mit glasigen und geröteten Augen am Steuer

Polizeikontrolle an der Autobahnraststätte Leipheim. Hier wurde ein Lkw-Fahrer von den Beamten aufgehalten.

Artikel anhören Shape

An der Rastanlage Leipheim an der A8 wurde am Sonntag der Fahrer eines Klein-Lkw kontrolliert. Dabei fallen nicht nur seine Augen auf.

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle eines rumänischen Klein-Lkw durch Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Sonntagmorgen an der Tank- und Rastanlage Leipheim ist auch die Verkehrstüchtigkeit des Fahrers überprüft worden. Da der 41-jährige Rumäne laut Polizeibericht gerötete und glasige Augen hatte sowie keine Pupillenreaktion zeigte, wurde er auf vorangegangenen Drogenkonsum befragt. Hier gab er zu, gelegentlich Marihuana zu konsumieren. Den freiwilligen Drogentest verweigerte er, weshalb von der Polizei eine Blutentnahme angeordnet wurde. Verkehrspolizei Neu-Ulm verbietet die Weiterfahrt Außerdem konnte der Berufskraftfahrer nicht die notwendigen Tageskontrollblätter zur Dokumentation seiner gewerblichen Lenk- und Ruhezeiten vorlegen. Hierfür musste er eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen. Sollte die Blutentnahme den Beweis einer Betäubungsmittelbeeinflussung erbringen, sind hier ein weiteres Bußgeld in dreistelliger Höhe sowie ein Fahrverbot von mindestens einem Monat vorgesehen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann zunächst untersagt. (AZ)

Themen folgen