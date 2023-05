Lkw-Fahrer war mehr als 19 Stunden am Stück am Steuer

Bei Kontrollen in Leipheim stellen Beamte mehrere Verstöße fest. Während der eine Sattelzugfahrer gegen Lenkzeiten verstößt, ist ein anderer zu schnell unterwegs.

Beamte des Gefahrguttrupps haben am Dienstag an der Tank- und Rastanlage Leipheim Schwerverkehrskontrollen durchgeführt. Dabei stellten sie mehrere Verstöße fest. So fanden sie bei der Kontrolle eines zyprischen Sattelzuges bei der Auswertung des digitalen Kontrollgerätes heraus, dass der 33-jährige albanische Fahrer mehrfach Strecken bis zu über 400 Kilometer ohne gesteckte Fahrerkarte zurückgelegt hatte. Es ergaben sich dadurch massive Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, unter anderem Tageslenkzeiten von bis zu 19 Stunden.

Von dem in Griechenland wohnhaften Albaner behielten die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe eines hohen dreistelligen Betrages ein. Die in Zypern ansässige Firma musste sogar eine mittlere vierstellige Sicherheit leisten. Fahrer und Unternehmen erhalten nun eine Anzeige nach dem Fahrpersonalgesetz. Die Anzeigen werden zur weiteren Sachbehandlung an das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) weitergeleitet.

Peruanischer Fahrer war mit Sattelzug zu schnell unterwegs

Bei der Kontrolle eines spanischen Sattelzuges stellten die Beamten fest, dass der 53-jährige peruanische Fahrer deutlich zu schnell unterwegs war. Bei der Auswertung der digitalen Daten ergaben sich in einem Fahrblock mehrere Geschwindigkeitsübertretungen, bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h. Von dem Peruaner, gegen den eine Anzeige an die Zentrale Bußgeldstelle weitergeleitet wird, behielten die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages ein.

Ein türkisches Unternehmen musste ebenfalls eine Sicherheit leisten, da es sich an dem digitalen Kontrollgerät des von den Beamten kontrollierten türkischen Sattelzuges nicht angemeldet hatte. Anschließend gestatteten die Beamten dem Lenker die Weiterfahrt. Die Anzeige gegen die Firma ergeht wiederum an das BALM. (AZ)