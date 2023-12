Lkw kollidiert mit Straßenlaterne

Am frühen Morgen überfuhr der Lkw-Fahrer eine Verkehrsinsel, bevor er eine Laterne erwischte und aus der Verankerung riss. Im Einsatz war auch der Bauhof.

Vergangenen Mittwoch kurz nach 5 Uhr, ist ein 43-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht übersah er hierbei die Verkehrsinsel auf Höhe der Albert-Einstein-Straße. Der Mann überfuhr diese und kollidierte nach Angaben der Polizei mit seiner Zugmaschine frontal mit der dortigen Straßenlaterne, welche aus der Verankerung gerissen wurde und in den Straßengraben flog. An der Zugmaschine entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Da die Stromanschlüsse der Straßenlaterne offen lagen, wurden durch die Polizeibeamten Mitarbeiter des Bauhofs Leipheim hinzugezogen, die den Schaden laut Polizeibericht unmittelbar behoben. Der Sach- und Flurschaden an der Straßenlaterne und der Verkehrsinsel wird aktuell auf circa 7000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. (AZ)