Lkw-Kontrollen führen auf der A7 und A8 zu etlichen Anzeigen

Wie wichtig Kontrollen von Lastwagen und Bussen für die Verkehrssicherheit auf Autobahnen sind, zeigte sich auf der A7 bei Nersingen und der A8 bei Leipheim.

Mehrere Verstöße haben Fahnder der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm bei Lkw-Kontrollen festgestellt. Bei mehreren Kontrollen an der Rastanlage Leipheim sowie im Bereich der A7 bei Elchingen stellten die Polizeikräfte am Mittwoch in den Morgen- und Mittagsstunden diverse Übertretungen fest, bei denen sie kein Auge mehr zudrücken konnten.

Bei der Kontrolle eines rumänischen Lastwagens kam heraus, dass der 31-jährige Fahrer über keine gültige EU-Lizenz verfügte und zunächst eine falsche vorwies. Bei der weiteren Überprüfung wurde offenbar, dass der Fahrer auch keine Tageskontrollblätter mit sich führte. Für seine Fahrten hätte er die Aufzeichnungen im Bundesgebiet benötigt.

Weil das Unternehmen seinem Fahrer die Kontrollblätter nicht zur Verfügung stellte, leiteten sie auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen das Unternehmen ein. Letztendlich musste der Mann eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich und das Unternehmen im oberen dreistelligen Bereich bezahlen. Anschließend konnte der 31-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

Ohne gültige Güterverkehrslizenz unterwegs

Bei einer weiteren Kontrolle eines deutschen Sattelzuges, der gewerblich Zuckerrüben transportiert hatte, stellten die Beamten fest, dass die vorgezeigte Güterverkehrslizenz des 53-jährigen Fahrers abgelaufen war. Auch die Transportfirma verfügte über keine gültige Lizenz beziehungsweise konnte diese nicht vorweisen. Daraufhin leiteten die Kontrolleure gegen das Unternehmen und den Fahrer aufgrund der Verstöße nach dem Güterkraftverkehrsgesetz ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)