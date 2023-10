Ludwig Seuss bringt Kult-Hits live nach Leipheim

Im Rahmen der Tastentage spielte die Ludwig-Seuss-Band Südstaaten-Blues und Rock 'n' Roll. Das Publikum feierte die Band des Ex-Spider-Murphy-Pianisten.

Zuhören und genießen ist nicht nur das Motto der Tastentage in Leipheim, sondern auch der Konzerte der Ludwig-Seuss-Band. Sie war zum ersten Mal im dortigen Zehntstadel und von der Location begeistert. Bandleader und Namensgeber Ludwig Seuss sagte: „Bisher sind wir immer an Leipheim vorbeigefahren auf dem Weg zu Auftritten. Warum eigentlich? Hier ist es super.“ Abtanzen wäre bei ihrer Musik, einer Mischung aus Piano-Boogie, Blues und Zydeco, zwar bestens möglich, aber nicht der Mentalität des bayerisch-schwäbisch Publikums entsprechend. Bassist Tom Peschel formulierte es so: „Du gibst auf der Bühne alles, es gibt netten Applaus am Ende des Stücks, sonst spürst Du auf der Bühne nicht viel. Und dann hörst du in der Pause auf einmal, wie wahnsinnig toll das hier sei, spitzenmäßig, klasse. Aber das passt für uns. Wir spielen auch super gerne für die Musikgenießer.“

Ludwig Seuss, ein gebürtiger Münchner, ist seit 1987 Keyboarder der Spider Murphy Gang. Die nach ihm benannte und mit professionellen Musikern besetzte Band spielt seit 1990 zusammen. Nach Spider Murphy klingen sie überhaupt nicht. Gefühlt geht es von Leipheim per Direktflug nach New Orleans und durch die US-amerikanischen Südstaaten. Von dort hat Ludwig Seuss den Zydeco importiert, macht ihn hör- und fühlbar, wenn er sich sein rotes Hohner-Akkordeon umhängt und loslegt. Seuss zählt sicherlich zu den bekanntesten bayerischen Zydeco Spielern und Boogie-Pianisten. Schon zuvor am Flügel des Zehntstadels fetzt Seuss über die weißen und schwarzen Tasten, hat den Rhythmus im Blut. Mit seinen Mitmusikern gibt er alles, weit vor der Pause ist sein Hemd durchgeschwitzt.

Das Leipheimer Publikum feiert die Musiker

Was die Band auf der Bühne abliefert, bringt jeden entweder zum rhythmischen Kopfnicken, Fußwippen oder unhörbarem Fingertrommeln, für die Soli gibt es Extra-Applaus. Das Publikum an den gemütlichen Tischen und nah an der seitlich aufgebauten Bühne groovt sich immer mehr ein. In „Country Girl“ vereint die Band Virtuosität und pure Leidenschaft. Die Musik ist abwechslungsreich: vom langsamen Blues, einem melancholischen „Let´s say good night“, hin zum rockigen „Seacruise“ einem Hit aus dem Jahre 1959 von Frankie Ford. Der Zehntstadel ist nahezu ausverkauft.

Sandra Parada, Künstlerische Leiterin des Zehntstadels, hat mit der Verpflichtung der Ludwig-Seuss-Band im Rahmen der Tastentage 2023 den Geschmack des Publikums getroffen. Es sind nicht die Jungen, die gekommen sind. Dafür die, die den Boogie-Woogie und den Rock 'n' Roll seit ihrer Jugend intus haben, mit diesen Rhythmen und Harmonien eine gute Zeit verbracht haben. „Down the road“ oder „All night long“ haben Kultstatus. Der Südstaaten-Blues mit seinen Spielarten Cajun und Zydeco lebt von starken Gefühlen. Und die entlocken Seuss und seine Männer ihren Instrumenten und Stimmen.

