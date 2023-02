Magische Mischung aus Zauberei und Comedy im Leipheimer Zehntstadel

Plus Wenn Witz auf Illussion trifft, dann ist das Duo „Junge Junge ZauberComedy" aus Reutlingen unterwegs. Was verschobene Köpfe und Hüte mit der Show zu tun haben.

Die Zaubererkünstler, die bei der jüngsten Veranstaltung im Leipheimer Zehntstadel aufgetreten sind, haben schon zahlreiche Preise erhalten. So ist das Duo „Junge Junge ZauberComedy“ - das sind die Brüder Gernot und Wolfram Bohnenberger aus Reutlingen - Träger des Kleinkunstpreises von Baden-Württemberg und des Siegfried und Roy Awards. Außerdem sind sie Weltmeister der allgemeinen Magie.