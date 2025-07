Mann beleidigt und verletzt Polizistin

Wegen eines Beziehungsstreits ist die Polizei am späten Mittwochabend nach Leipheim gerufen worden. Wie es im Polizeibericht heißt, entfernte sich einer der Beteiligten, ein 37-jähriger Mann, noch vor dem Eintreffen der Beamten. Als die Polizisten nach ihm fahndeten, trafen sie ihn in unmittelbarer Nähe der Wohnanschrift an. Der Polizei zufolge reagierte der Mann äußerst aggressiv, beleidigte die Beamten und ging diese aktiv an.

