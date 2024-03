Mann nickt am Steuer ein: Verkehrsunfall auf der A8 bei Leipheim

Ein 33-jähriger Autofahrer kam wegen Sekundenschlafs vom mittleren Fahrstreifen ab und fuhr in ein Lkw-Gespann. Die Polizei ermittelt nach dem A8-Unfall.

Am frühen Samstagmorgen ist es auf der A8 bei Leipheim in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem ein Pkw und ein Sattelzug beteiligt waren. Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw, der zunächst auf dem mittleren von drei Fahrstreifen fuhr, kam aufgrund von Sekundenschlaf mit seinem Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen, wo er auf ein dort fahrendes Lkw-Gespann auffuhr. So berichtet es die Verkehrspolizei Günzburg, die den Unfall aufnahm.

Nach Unfall auf A8 Richtung München ermittelt Polizei

Anschließend schleuderte das Auto auf den linken Fahrstreifen, wo es zum Stillstand kam. Das Lkw-Gespann kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Der Unfallverursacher wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren Langenau und Unterelchingen im Einsatz. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)