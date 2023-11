Mann will Parfüm-Tester stehlen und wird erwischt

Mit dem Parfüm-Tester in der Hosentasche wollte ein Mann den Laden in Leipheim verlassen. Doch Mitarbeiter durchschauten den Versuch.

In einem weiteren Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße haben die Mitarbeiter einen Ladendieb festgestellt. So fiel ihnen laut Polizeibericht ein 40-jähriger Mann auf, der einen Parfüm-Tester im Wert von 25 Euro stehlen wollte. Die Ware steckte der Mann nach Angaben der Polizei in seine Hosentasche und durchquerte ohne Zahlvorgang die Kassenzone. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)