Marihuana und Pfefferspray bei Kontrolle in Leipheim gefunden

Auch ein Pfefferspray, das zur Verteidigung eingesetzt wird, braucht in Deutschland ein Prüfzeichen. Das und Drogen wurden zwei Ukrainern auf der A8 bei Leipheim zum Verhängnis.

Betäubungsmittel und eine verbotene Waffe wurden bei einer Kontrolle eines Lastwagens auf der A8 gefunden. Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Kräfte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm an der Tank- und Rastanlage Leipheim die Insassen eines Lkw. Der Beifahrer, ein 39-jähriger Ukrainer, gab auf Befragung hin an, dass er eine kleine Menge Marihuana mit sich führt. Tatsächlich fanden die Beamten in seinem Rucksack etwa drei Gramm davon und stellten es sicher. Der Fahrer, ein 41-jähriger Ukrainer, hatte ein verbotenes Pfefferspray bei sich, was die Polizisten in seiner Bauchtasche bei der Durchsuchung fanden. Da dieses Spray kein allgemeines Prüfzeichen hat, darf es in Deutschland nicht geführt werden. Gegen beide Personen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. (AZ)