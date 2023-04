Massive Lenkzeitverstöße bei Sattelzugfahrer auf der A8 festgestellt

Die Polizei hat bei der Kontrolle eines Sattelzuges auf der A8 massive Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Das hat Folgen für den Fahrer.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierten am Montagabend an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen rumänischen Sattelzug. Der Fahrer, ein 32-jähriger Türke, transportierte im Namen der rumänischen Spedition Postsendungen von Deutschland nach Österreich. Die Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten zeigte dann, dass der Fahrer teilweise mehr als 15 Stunden hinter dem Lenkrad saß. Dies versuchte er, wie eben auch am Kontrolltag selbst, durch Entnehmen der Fahrerkarte zu verschleiern.

Weniger als drei Stunden Ruhezeit

Die Schwerverkehrsspezialisten konnten aber dem Berufskraftfahrer die Tat nachweisen. Bei der Auswertung stellten die Beamten auch fest, dass die täglichen Ruhezeiten statt der notwendigen elf Stunden teilweise auf weniger als drei Stunden verkürzt wurde. Ferner hatte der Fahrer nicht die notwendige Fahrerbescheinigung dabei. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, bis der Fahrer die festgelegte Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich beibringen und seine Ruhezeit eingebracht hatte. (AZ)