Leipheim

12:00 Uhr

Mehr Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Leipheim

Plus An der Mittelschule Leipheim soll die Jugendsozialarbeit um eine halbe Stelle ausgeweitet werden. Auch die gemeinsame Verkehrsüberwachung bekommt Unterstützung.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Die Stadt Leipheim setzt künftig auf mehr Jugendsozialarbeit an der Mittelschule. Diese richtet sich nach Angaben des Landratsamts Günzburg an "junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Sie leistet damit einen Beitrag zur Schaffung von Chancengerechtigkeit." In einer Stellungnahme des Landratsamts Günzburg ergab sich für die Jugendsozialarbeit der Mittelschule Leipheim ein weiterer Bedarf von 0,5 Stellen, welche die bestehenden 0,5 Stellen ergänzen würden. Bürgermeister Christian Konrad sieht den Bedarf für die Ausweitung der Stellen in diesem Bereich als "dringend gegeben". Das Gremium verabschiedete die Stellenerweiterung und den damit verbundenen Zuschuss von 2500 Euro einstimmig.

Neues Mitglied in Verkehrsüberwachung Das gemeinsame Kommunalunternehmen "Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte" ist um zwei Mitglieder reicher: Der Verwaltungsrat des Unternehmens beschloss die Aufnahme der Marktgemeinde Wittislingen und der Stadt Donauwörth. Darüber hinaus ist die zustimmende Beschlussfassung der 49 Trägerkommunen, darunter auch die der Stadt Leipheim, erforderlich. Der Stadtrat verabschiedete den Beschluss sowie die Erhöhung des Stammkapitals von 535.000 Euro auf 569.000 Euro.

