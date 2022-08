Mehrere Diebstähle in Umkleide einer Leipheimer Firma

Gleich mehrmals wurden in einer Firmenumkleide in Leipheim Gegenstände gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Mehrere Diebstähle aus einer Umkleidekabine in einer Leipheimer Firma beschäftigen die Polizei. Zuletzt ereignete sich zwischen Donnerstag und Freitag in einer Firma in der Max-Eyth-Straße in Leipheim ein Diebstahl. Die bislang unbekannte Person brach in der Mitarbeiter-Umkleide einen verschlossenen Spind auf und entwendete daraus das Bargeld. Während der Befragung durch die Polizei stellte sich heraus, dass es in den vergangenen Wochen bereits mehrere Diebstähle in der Umkleide gab. Ob es sich hierbei um die selben Personenen handelt, ist derzeit jedoch noch unklar. Der Schaden liegt insgesamt bei etwa 600 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)