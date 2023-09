Mehrere Maschinen aus einer Garage gestohlen

Ein Garagentor in Leipheim war offenbar unversperrt. Das haben Unbekannte ausgenutzt und zugeschlagen. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Unbekannte sind zwischen dem 18. September, um 18 Uhr, und dem 23. September, 7 Uhr, in der Kronbergstraße in Leipheim in die Garage eines 45-jährigen Anwohners eingestiegen. Die Polizei geht von einem mindestens einem Täter aus. Der gelangte höchstwahrscheinlich über das nicht versperrte Garagentor nach innen und entwendete von dort diverse Werkzeugmaschinen.

Der Beuteschaden bewegt sich insgesamt im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen haben, oder Angaben zum bis dato unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)