Metallgegenstand löst in Leipheim einen Unfall aus

Eine Art Keil aus Metall lag auf der Günzburger Straße in Leipheim. Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und beschädigte sein Fahrzeug.

Am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr fuhr ein Mann in der Günzburger Straße in Leipheim auf Höhe der Wallgrabenstraße über einen Metallgegenstand, dem der Autofahrer nicht mehr ausweichen konnte. Dabei wurden unter anderem eine Felge und der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf ungefähr 1000 Euro geschätzt.

Metallteil auf Günzburger Straße in Leipheim löst Unfall aus

Derzeit ist nicht geklärt, wie dieser Metallgegenstand, eine Art Keil, vorsätzlich auf die Fahrbahn gelegt wurde oder ob dieser von einem anderen Fahrzeug verloren wurde. Zeugen, die zur Klärung des Sachverhaltes Angaben machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, melden. (AZ)