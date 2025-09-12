Metallstange auf A8 verloren: Mehrere Autos stark beschädigt

Am Donnerstagabend wurde die Verkehrspolizei Günzburg kurz vor 21 Uhr auf die A8 Richtung München Höhe Leipheim beordert, weil dort eine Eisenstange auf der Fahrbahn liegen würde. Bis zum Eintreffen der Streife fuhren allerdings bereits mehrere Fahrzeuge über die Stange, die dadurch teilweise hochgewirbelt und gegen nachfolgende Autos geworfen wurde und sich letztlich im Unterboden eines Fahrzeugs verhakte und in den Tank bohrte, wie die Polizei mitteilt.

Bisher sind fünf Fahrzeuge bekannt, die beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von mindestens 14.500 Euro, so die Schätzung der Verkehrspolizei. Auch mussten die Feuerwehren aus Leipheim und Günzburg zur Unfallstelle hinzu alarmiert werden, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufenden Kraftstoff abzubinden. Da neben dem Auto mit dem durchbohrten Tank bei zwei anderen Fahrzeugen die Räder beschädigt wurden, mussten insgesamt drei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Wer die Eisenstange verloren hat, ist unbekannt. (AZ)