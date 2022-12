Mini-Sattelzug ist deutlich zu schwer auf der A8 unterwegs

Mehr als 40 Prozent überladen war ein Klein-Lastwagen, den die Autobahnpolizei auf der A8 bei Leipheim stoppte.

Eine "gewichtige" Rolle hat ein 35-jähriger Osteuropäer samt seinem Gespann am Freitagvormittag gespielt. Der Mann war mit einem sogenannten Mini-Sattelzug auf der A8 in Richtung München unterwegs, als er von einer Streife der Autobahnpolizei Günzburg an der Rastanlage Leipheim für eine Kontrolle angehalten wurde. Das Gespann, bestehend aus einem 3,5 Tonnen schweren Klein-Lkw und einem ebenfalls 3,5 Tonnen schweren Auflieger, kam den Beamten deutlich verdächtig vor. Als er später mit seinem Gefährt auf die Waage fuhr, stellte sich heraus, dass der Auflieger um knapp 40 Prozent überladen war. Die Fahrt endete in Günzburg und der Fahrer musste seine Firma ein geeignetes Transportfahrzeug organisieren lassen. Zudem hinterlegte er ein Bußgeld von über 400 Euro. (AZ)