Mit 2,6 Promille: Betrunkener verursacht Unfall in Leipheim

Ein 53-jähriger Autofahrer hat am späten Samstagnachmittag in Leipheim einen Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Bubesheimer Straße verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der vorfahrtsberechtigte Geschädigte mit seinem Pkw bereits im Kreisverkehr. Der Unfallverursacher übersah ihn und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Polizisten stellten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 53-Jährigen einen Wert von 2,62 Promille. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrerlaubnis des Verursachers und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 7500 Euro geschätzt. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um den genauen Promillewert festzustellen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige und der mögliche Entzug der Fahrerlaubnis. (AZ)

