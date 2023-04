Leipheim

vor 33 Min.

Mit dem VfL Leipheim feiert eine sportliche Größe 125. Geburtstag

Plus Der Verein für Leibesübungen in Leipheim ist mit 1200 Mitgliedern breit aufgestellt. Aber die Sportstätten sind in die Jahre gekommen. Ein Rück- und Ausblick.

Von Josef Wiedemann

Der VfL Leipheim feiert am 30. April mit einem Tanz in den Mai und Festreden sein 125-jähriges Bestehen. Ein Grund einmal zurück und nach vorn zu schauen, was der VfL so alles bewegt hat und was ihn so alles bewegt.

Heute sind rund 1200 Leipheimer Mitglied im VfL - das sind mehr als 15 Prozent der Stadtbevölkerung - die in acht verschiedenen Abteilungen ihren sportlichen Aktivitäten nachgehen. In der Öffentlichkeit sind sie mehr oder weniger deutlich sichtbar, die Boxer, wenn es um den Güssen-Cup geht oder die Fußballer, wenn sie in ihrem Stadion Richtung Riedheim in verschiedenen Mannschaften und Ligen dem Ball nachjagen.

