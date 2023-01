Mit Haftbefehl gesuchter Mann wird auf A8 bei Leipheim kontrolliert

Die Schleierfahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrollieren an der Rastanlage Leipheim ein bulgarisches Auto. Der Beifahrer ist ein gesuchter Mann.

Bei der Kontrolle eines bulgarischen Autos in den Mittagsstunden des Dienstags haben die Schleierfahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm auf der A8, Höhe der Tank- und Rastanlage Leipheim, die Insassen überprüft. Dabei stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass gegen den 31-jährigen bulgarischen Beifahrer ein Haftbefehl bestand. Er musste an Ort und Stelle seine Geldstrafe in Höhe von fast 500 Euro bezahlen, um einer Inhaftierung zu entgehen. Danach konnte er die Fahrt fortsetzen. (AZ)