Mit Haftbefehl gesuchter Serbe an Rastanlage Leipheim aufgegriffen

Bei einer Schleierfahndung auf der A8 bei Leipheim gerieten zwei Personen ins Visier der Ermittler. Warum ein Serbe sogar einer Justizvollzugsanstalt übergeben wurde.

Während Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm an der Rastanlage in Leipheim ein Fahrzeug mit montenegrinischer Zulassung und fünf Insassen kontrollierten, gerieten zwei Personen in die Fänge der Ermittler. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten fest, dass sich der Beifahrer, ein 29-jähriger Bosnier, 29 Tage länger als sein Touristenprivileg erlaubt in Deutschland aufhielt. Somit hätte der Mann ein reguläres Aufenthaltsvisum benötigt. Der Bosnier konnte seine Fahrt fortsetzen, musste jedoch umgehend das Bundesgebiet verlassen.

Polizisten übergeben Serbe in eine Justizvollzugsanstalt

Bei einem weiteren Mitfahrer ergab die Kontrolle, dass gegen den 28-jährigen Serbe ein offener Haftbefehl bestand. Laut Polizeiangaben brachte der Mann eine geforderte Geldstrafe nicht auf, deswegen wurde er noch vor Ort durch die Schleierfahnder in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (AZ)