Mit mehr als zwei Promille Unfall gebaut und vor Polizei geflüchtet

Alkoholisiert fährt ein 48-Jähriger im Bereich Neu-Ulm in den Graben und haut vor der Polizei ab. In Leipheim verliert er wieder die Kontrolle über sein Auto.

Zwei Polizeiinspektionen waren am späten Samstagabend mit einem alkoholisierten Autofahrer beschäftigt. Die erste Meldung erreichte laut Polizeibericht die Inspektion in Neu-Ulm. Gegen 22.50 Uhr kam dort ein 48-jähriger, bedingt durch seine Alkoholbeeinflussung, mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Passanten halfen dem Mann, sein Fahrzeug zu bergen und bemerkten bei ihm alkoholbedingte Auffälligkeiten sowie starken Alkoholgeruch. Bevor allerdings eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm eintraf, flüchtete der alkoholisierte Mann und fuhr nach Leipheim.

Im weiteren Verlauf wurden weitere Passanten in Leipheim auf den geflüchteten Fahrzeugführer aufmerksam und verständigten die Polizeiinspektion Günzburg. Den Fahrer fand die Polizei schließlich schlafend und mit leichten Verletzungen in seinem Auto. Die Beamten stellten fest, dass der Mann im Bereich Leipheim erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und gegen eine Grundstücksbegrenzung gefahren war. Dabei war ein erheblicher Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden.

Polizei leitet mehrere Strafverfahren ein

Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Günzburg führten einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von über zwei Promille erzielte. Nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde der 48-Jährige entlassen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (AZ)