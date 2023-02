Mit Morphium im Blut hinterm Steuer eines Kleinlasters auf der A8

Massive Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit stellen Polizeikräfte fest, als sie den Fahrer eines Kleinlasters auf der A8 kontrollieren. Morphium ist im Blut.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrollierten am Sonntagnachmittag an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen 32-jährigen Serben, der einen Kleinlastwagen lenkte. Dabei wurden massive Beeinträchtigungen der Verkehrstüchtigkeit festgestellt. Dies deutete auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum hin, weshalb dem Fahrer ein Schnelltest angeboten wurde. Der Test zeigte die Einnahme von Morphium an. Der Serbe gab an, dass er ein Erkältungsmedikament konsumiert habe. Um den Wahrheitsgehalt dieser Aussage zu prüfen, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass Drogen im Spiel waren, dann muss der Fahrer mit einem Bußgeld in mittlerer dreistelliger Höhe und einem mindestens einmonatigen Fahrverbot rechnen. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. (AZ)