Leipheim

12:49 Uhr

Mit Video: So wurde der Leipheimer Geldautomatensprenger verhaftet

Plus Bewaffnete Spezialkräfte haben vier mutmaßliche Täter gefasst, die auch für den Anschlag in Leipheim verantwortlich sein sollen. Warum Spuren in die Niederlande führen.

Von Ralf Gengnagel

Den 18. Mai werden viele Anwohnerinnen und Anwohner nicht so schnell vergessen, als es früh morgens gegen 3 Uhr einen lauten Knall in der Von-Richthofen-Straße in Leipheim gab. Täter haben dort zwei Geldautomaten gesprengt. Die Ausgabeautomaten befanden sich im Vorraum der Leipheimer Filiale in einem Geschäfts- und Wohngebäude. Der Einsatz des Sprengstoffs beschädigte die Filiale massiv, die derzeit wieder aufgebaut wird. Lange Zeit vermeldete das Bayerische Landeskriminalamt ( LKA), dass die Täter noch auf freiem Fuß sind und die Ermittlungen auf Hochtouren laufen. Jetzt endlich konnten die Täter, die für die Sprengung in Leipheim und fünf weitere verantwortlich sind, in den Niederlanden bei einem Großeinsatz mit Spezialkräften gefasst werden. Ein Video zeigt den Einsatz.

Spezialkräfte haben in den Niederlanden vier mutmaßliche Geldautomatensprenger gefasst. Sie sollen unter anderem für den Anschlag in Leipheim (Kreis Günzburg) verantwortlich sein.

Mit Handschellen, im Trainingsanzug und in weißen Badelatschen abgeführt: Das Video vom Einsatz, das das LKA an unsere Redaktion geschickt hat, zeigt, dass die mutmaßlichen Täter in der Nacht am Mittwoch vom Großeinsatz in den Niederlanden in der Nähe von Amsterdam überrascht wurden. Nach einer Durchsuchungsaktion gelang es laut Informationen des Bayerischen Landeskriminalamtes den deutschen Ermittlungsbehörden in enger Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden, die vier mutmaßliche Täter zu überwältigen. Spezialeinheiten stürmten in der Nacht den Aufenthaltsort der vier Personen.

