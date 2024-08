Mitfahrer eines Kleinbusses nutzt Kabelbinder zum Angurten

Bei einer Kontrolle am Mittwoch in der Nacht haben Polizisten einen Kleinbus mit Anhänger auf der A8 bei Leipheim aus dem Verkehr gezogen, dessen Insassen nur teilweise oder mit Kabelbindern angegurtet waren. Gegen 2 Uhr in der Nacht kontrollierten die Beamten das Fahrzeug, das neben dem Fahrer mit vier weiteren Personen besetzt. Bei der Überprüfung des Wagens stellte sich heraus, dass von den fünf Insassen nur drei ordnungsgemäß einen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Bei einem Mitfahrer war der Sitz nicht mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Ein weiterer versuchte, ein defektes Gurtschloss durch zwei Kabelbinder zu ersetzen. Er knüpfte mit den Kunststoffbändern den defekten Sicherheitsgurt mit einer Metallöse am Sitz zusammen und schlüpfte dann in den Gurt. Die Beamten unterbanden aufgrund der fünfköpfigen Besetzung die Weiterfahrt. Die Insassen einigten sich anschließend dahingehend, dass zwei mit einem anderen Kleinbus die Reise fortsetzen werden. Deshalb konnte der Kleinbus, nach Erhebung von Sicherheitsleistungen aufgrund der fehlerhaften Rückhalteeinrichtung, die Weiterreise antreten. (AZ)