Motorradkontrollen auf der A8 vor größtem Biker-Treffen Europas

Die Polizei führte Motorradkontrollen an der Tank- und Rastanlage Leipheim durch. Anlass hierfür war die European-Bike-Week am Faaker See in Österreich.

Plus Anlässlich der European Bike Week in Österreich veranstaltete die Polizei eine groß angelegte Motorradkontrolle auf der A8 bei Leipheim. So lief der Einsatz ab.

Über 30.000 Harley-Davidson-Fahrerinnen und -Fahrer machen sich jedes Jahr auf den Weg zum Faaker See nach Österreich. Dort findet die European Bike Week statt, das größte Motorradtreffen Europas. Das weiß auch die Polizei und kontrolliert nicht nur vor Ort, sondern auch auf den Strecken dorthin. Auf der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 fand nun eine groß angelegte Motorradkontrolle statt. Nicht jeder Biker reagierte da entspannt.

