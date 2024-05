Leipheim

12:00 Uhr

Mühlenfest am Pfingstmontag in Leipheim

Das Gebäude für Mühlentechnik in Leipheim kann am Pfingstmontag besichtigt werden.

Am Deutschen Mühlentag, in diesem Jahr am 20. Mai, öffnet auch in Leipheim das Gebäude für Mühlentechnik wieder seine Pforten. Für Besucher ist einiges geboten.

Traditionell am Pfingstmontag öffnen bundesweit mehr als 1000 historische Mühlen ihre Türen. Auch der Historische Arbeitskreis der Stadt Leipheim lädt alle Interessierten am Pfingstmontag, 20. Mai, von 10 bis 17 Uhr zu einem Tag rund um die Mühle im Weinhof ein. Es gibt das beliebte, selbst gebraute Entenbier genauso wie Würste vom Grill. Ab 13 Uhr erwartet die Besucher eine musikalische Überraschung. Auch für die Unterhaltung der kleinen Besucher wird gesorgt. Sie dürfen auf historischen Handmahlsteinen ihr eigenes Mehl mahlen und von 13 bis 15 Uhr gibt es einen Kreativ-Workshop für Kinder, in dem sie kleine Mehlsäcke bemalen können. Der Eintritt zum Mühlenfest ist frei. Mehrere Mühlen in Leipheim waren nicht nur zum Getreidemahlen da In der kleinen Stadt Leipheim gab es seit jeher mehrere Mühlen. Sie dienten keineswegs nur zum Getreidemahlen sondern erfüllten verschiedene Aufgaben, die im Lauf der Jahrhunderte für die Einwohner notwendig waren. Da Leipheim über 300 Jahre lang als evangelische Gemeinde stark isoliert war, mussten alle nötigen Verbrauchsgüter möglichst unabhängig hergestellt beziehungsweise verarbeitet werden. Die Abteilung für Historische Mühlentechnik des Heimat- und Bauernkriegsmuseums Blaue Ente zeigt in einem eigens zu diesem Zweck erbauten Häuschen am Mühlbach ein funktionsfähiges Schrotmahlwerk. Es besteht aus dem Mahlwerk mit Mühlstein, Transmission, Motor und Sackabfüllanlage. Ergänzt wird die Anlage durch verschiedene Gerätschaften der Müllerei. Der Historische Arbeitskreis begann im Herbst 2010 mit dem Bau des Ausstellungsgebäudes und dem Einbau der historischen Mühlentechnik. 2011 wurde das Ausstellungsgebäude eröffnet.

