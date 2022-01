Bayerische Staatsregierung soll über Ziele der Flutpolder berichten

Plus Die SPD-Landtagsfraktion wollte mehr Details zu den geplanten Flutpoldern, unter anderem in Leipheim. Nun hat der Landtag dem Antrag einstimmig zugestimmt.

Die SPP-Landtagsfraktion hatte beantragt, die Staatsregierung aufzufordern, zur geplanten Flutpolder-Kette an der Donau einen Bericht abzugeben. Der Umweltausschuss hatte den Antrag nach der Beratung Ende November freigegeben, mit der Präzisierung, dass die Staatsregierung dem Umweltausschuss schriftlich berichten solle. Nun stimmte der Landtag dem Antrag einstimmig zu.