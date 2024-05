Leipheim

18:15 Uhr

Müssen in Leipheim die Kitagebühren abermals erhöht werden?

In Leipheim gehen die Meinungen zur Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung auseinander.

Plus Wegen der angespannten Haushaltslage diskutiert der Stadtrat eine erneute Anpassung der Elternbeiträge. Dabei wurde versprochen, sie bis 2026 nicht zu erhöhen.

Von Jana Korczikowski

Zum September 2023 wurden in Leipheim zuletzt die Gebühren für die städtischen Kitas erhöht. Nun hat der Stadtrat eine erneute Anhebung diskutiert, da das Kita-Zentrum St. Simpert, das die Kita St. Paulus am Pappelweg verwaltet, diese empfiehlt. Die hitzige Debatte im Gremium endete mit einer Entscheidung, mit der Bürgermeister Christian Konrad ( CSU) schon gerechnet hatte.

Den Ausschlag für die Diskussion hatte eine E-Mail von St. Simpert gegeben, in der das Kita-Zentrum eine Erhöhung der Elternbeiträge zum 1. September 2024 um 9,5 Prozent je Buchungskategorie für unumgänglich hielt. Grund seien Tariferhöhungen für das Kita-Personal sowie weitere Kostensteigerungen, beispielsweise der Sachkosten. "Entweder wird das von uns so weitergegeben an die Eltern oder wir fahren ein größeres Defizit ein", sagte Konrad dazu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen