Leipheim

11:45 Uhr

Musikalische Zeitreise auf dem Leipheimer Schlossplatz

Am zweiten Tag des Festivals "Feierabend" im Leipheimer Schlosshof trat die Band „Die blonden Frau'n“ auf.

Plus Beim Feierabend-Festival in Leipheim erntet die Band „Die blonden Frau'n“ viel Applaus. Zur Formation gehört Alexandra Jörg aus Deisenhausen, Kandidatin der TV-Show „The Voice of Germany“.

Von Martin Gah

Bei herrlichem Sommerwetter herrschte auf dem Leipheimer Schlossplatz eine Atmosphäre wie auf einer italienischen Piazza. Eine große Menschenmenge hatte sich dort versammelt – teils an Tischen, teils in Liegestühlen –, um dem zweiten Konzert des Festivals „Feierabend“ zu lauschen. Nach dem umjubelten Auftritt erzählt eine der beiden Sängerinnen, Alexandra Jörg, von der Gründung der Band „Die blonden Frau'n“. Im Jahr 2016 wollte sie ihr Repertoire aus Schlager und Kabarett der 1920er- und 1930er-Jahre mit dem Programm ihrer Kollegin Gabriele Fischer-Berlinger aus Klezmer und französischem Chanson verbinden.

