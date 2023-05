Musikkapelle Leipheim hilft, Tabaluga-Weltrekord zu knacken

1577 Musiker aus fünf Nationen haben mit dem größten virtuellen Ensemble anlässlich Tabalugas 40. Geburtstag einen neuen Weltrekord aufgestellt. Die Musikkapelle Leipheim war dabei.

Er sieht noch gar nicht alt aus: Der kleine grüne Drache Tabaluga feiert seinen 40. Geburtstag. Anlässlich dieses runden Geburtstags wurde ein Fan-Video des Tabaluga-Hits „Nessaja – Ich wollte nie erwachsen sein“ zusammengestellt, bei dem 1577 Musikerinnen und Musiker aus fünf Nationen mitmachten. Ein gemeinsames Projekt, welches Jung und Alt verbunden hat. So vereinten sich auch in Leipheim die Flohkiste mit der Jugendkapelle, Mitgliedern der Stadtkapelle und des Ensembles Querbeet, um in kürzester Zeit und unter strenger Geheimhaltung ihre Version des Stückes einzuspielen und beim Sender einzureichen. Ein Projekt, das besonders dem musikalischen Nachwuchs viel bedeutet. Das Geburtstagsgeschenk der besonderen Art wurde in der TV-Show „Happy Birthday Tabaluga“ des Senders Sat 1 als Überraschung an Tabalugas Erfinder Peter Maffay überreicht und rührte sowohl den Weltstar als auch das Publikum. Weltrekord geknackt! Das größte, virtuell spielende Musikensemble der Welt - und die Leipheimer Musiker waren dabei. (AZ)