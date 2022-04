Nach Dienstaufsichtsbeschwerde: Leipheim bestellt Feuerwehrkommandanten

Plus Die Feuerwehr Riedheim-Weißingen ist seit Juni 2021 ohne stellvertretenden Kommandanten. Erst nach einer Dienstaufsichtsbeschwerde handelt Leipheim.

Einstimmig verabschiedete der Leipheimer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Bestellung eines stellvertretenden Notkommandanten für die Freiwillige Feuerwehr Riedheim-Weißingen. Eigentlich hätte die Stelle spätestens bis Oktober vergangenen Jahres besetzt sein müssen. Erst eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Leipheims Bürgermeister Christian Konrad (CSU) brachte den Stein ins Rollen.