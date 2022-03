Nach fast 33 Jahren ist für die Wirte im Leipheimer Schützenhaus Schluss

Plus Erna und Arnold Heinle sind seit 1989 Pächter in Leipheim. Warum das Ehepaar bald aufhört, über ein ungewolltes Candle-Light-Dinner und das Schicksal von Naturgewalten.

Am 31. Juli hören im Leipheimer Schützenhaus die Wirtsleute Erna und Arnold Heinle auf. Das Schützenhaus am Weidlenweg hinter dem Kinderfestplatz ist ohne das engagierte Pächterehepaar kaum vorstellbar, sind sie doch seit Dezember 1989 für das leibliche Wohl der Gäste verantwortlich.