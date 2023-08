Leipheim

06:30 Uhr

Nach Geldautomaten-Sprengung im Mai gibt es einen überraschenden Fund

Plus Die Beute der Täter nach der Automatensprengung in der Leipheimer VR-Bank ist gar nicht die, von der man erst ausging. Wie lange die Filiale noch saniert wird.

Von Ralf Gengnagel

Den 18. Mai 2023 wird Alexander Jall, Vorstandssprecher der VR-Bank Donau-Mindel, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen so schnell nicht vergessen. Mitten in der Nacht wurden in Leipheim in der Von-Richthofen-Straße zwei Geldautomaten der VR-Bank gesprengt. Die Ausgabeautomaten befanden sich im Vorraum der Leipheimer Filiale in einem Geschäfts- und Wohngebäude. Der Einsatz des Sprengstoffs beschädigte die Filiale massiv, die derzeit wieder aufgebaut wird. Nach einem ersten Stand der Ermittlungen hieß es, dass die immer noch flüchtigen Täter einen hohen fünfstelligen Betrag erbeutet haben. Nun erklärt der VR-Bank-Vorstandssprecher, dass mittlerweile bekannt ist, dass die Beute für die Täter erheblich geringer ausfiel. In Erfahrung brachte man dies erst nach einem bedeutsamen Fund.

Nach wie vor sind die Täter auf freiem Fuß, wie das Bayerische Landeskriminalamt auf Nachfrage bestätigt. Die Ermittlungen dauern weiter an. Für den Manager der Genossenschaftsbank ist aber neben allen laufenden Ermittlungen vor allem eines von größter Bedeutung: "Unser ganz großes Glück war, dass in der Tatnacht niemand verletzt wurde." Auch was den Beuteschaden betreffe, habe man im Nachhinein gesehen, dass es trotz des Unglücks noch ein weiteres Scherflein Glück gab, erzählt Jall.

