Nach Ladendiebstahl will 48-Jähriger flüchten

Ein Ladendieb wird von Mitarbeitern eines Verbrauchermarkts in Leipheim erwischt. Mehrmals versucht der Mann sein Heil in der Flucht.

Ein 48-Jähriger hat am Montagvormittag in einem Verbrauchermarkt in der Gustav-Stresemann-Straße in Leipheim Waren im Wert von etwa 30 Euro mitgehen lassen. Ein Beschäftigter des Verbrauchermarkts hielt laut Polizei den Tatverdächtigen an, als dieser den Kassenbereich verlassen hatte. Als der 48-Jährige von einer weiteren Beschäftigten in das Büro des Verbrauchermarkts begleitet werden sollte, stieß der Mann diese zu Seite und versuchte zu flüchten.

Weitere Beschäftigte konnten die Flucht jedoch verhindern, obwohl der Tatverdächtige nochmals versuchte, sich loszureißen. Letztlich wurde er der verständigten Polizei übergeben. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. (AZ)